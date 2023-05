A antevisão era sobre o jogo em Famalicão, porém, o sofrido triunfo sobre o Casa Pia e a consequente instauração de um processo disciplinar a Sérgio Conceição, após o desentendimento com um adjunto do Casa Pia no final, também foi tema na conferência de imprensa desta tarde no Olival.

«A abertura do processo é pelos comentadores de diferentes canais que passaram a semana toda a deduzir o que seria esse gesto. A insinuar que tenha sido algo, então abriu-se esse processo. Porque são afetos ao Benfica, ao Sporting, mesmo alguns ao FC Porto, porque têm de ter seu tacho e receber ao fim do mês. Depois há o processo, que contrapõe aquilo que é o relatório do árbitro. É de difícil compreensão para mim. Estou habituado ao que é o lixo tóxico do futebol português, onde eu sou primeira figura, para toda a essa gente que pensa que me diminui. Não é isso que me torna mais forte, mas cria mais um escudo, mais uma proteção para aquilo que sou como pessoa e como treinador», começou por dizer o técnico do FC Porto, acrescentando:

«Era interessante saber o porquê daquele [segundo] golo [ao Casa Pia] acontecer. O porquê de aos 50 e poucos minutos tirar o Fábio Cardoso, meter o André Franco por dentro, baixar o Mateus Uribe e meter o Veron. Isso ninguém quer saber, porque percebem muito pouco. Mesmo aqueles que percebem, não falam disso. Preferem falar do gesto, do olhar fulminante, de insinuar ou deduzir o que eu queria dizer.»

Ainda sobre o despique com o adjunto Vítor Matos, Conceição passou uma versão original do sucedido, interpretando as imagens transmitidas pela TV: «Há algum comentário para o banco quando faço esse gesto? Há. Fiz um sorriso e assim [gesto de OK], de está tudo bem. Estava a receber uma proposta de duelo. Acabou o jogo a minha reação foi ir para o túnel e ir buscar minibalizas e fazer um contra um. Duelo? Um contra um? Fixe. Não há problema.»

