Uma questão respondida e cerca de um minuto a falar aos jornalistas [mais precisamente 63 segundos]. Foi assim a curtíssima conferência de imprensa de Sérgio Conceição no rescaldo da vitória do FC Porto sobre o Portimonense.

O técnico portista compareceu na sala de imprensa, respondeu a uma primeira pergunta e levantou-se juntamente com o assessor, mal este perguntou se havia mais questões [ver vídeo].

Antes desse episódio, Conceição falou sobre o jogo, como gosta.

«Se a nossa defesa não sofreu golos tem que ver com o trabalho coletivo e não só com a linha defensiva. Até porque muitas vezes perdemos a bola na frente e são os avançados que reconquistam a posse de bola. Foi um jogo positivo perante uma equipa que veio tentar tardar ao máximo o nosso golo. É verdade que houve muitos ataques da nossa parte, muita posse de bola no meio-campo ofensivo, podíamos ter sido mais incisivos no último terço e mais eficazes também e isso tem-nos penalizado ultimamente. Conseguimos a vitória e os três pontos e isso é o mais importante», foram as únicas palavras proferidas pelo técnico.