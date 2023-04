FIGURA: Fábio Cardoso

O ex-Santa Clara é um daqueles casos de um jogador para compor plantel que acaba por superar as expectativas. Fábio Cardoso seria visto como uma alternativa para jogar a espaços, mas nesta temporada está no top-10 dos jogadores com mais minutos na equipa. Esta noite, foi decisivo. Apareceu de cabeça na área à meia-hora de jogo para fazer o golo que garantiu os três pontos. Hoje, Fábio foi mais determinante do que nunca. Lá atrás, na ausência do lesionado Pepe, voltou a cumprir ao lado do mais experiente Marcano. Mesmo depois de ver o cartão amarelo, aos 34m, manteve a serenidade e acabou por fazer uma exibição segura. Não será o central mais exuberante, mas qualquer treinador gostará de contar no seu grupo de trabalho com alguém assim, sempre disponível para qualquer missão. Esse mérito ninguém lho tira.

--

MOMENTO: minuto 30. Trio improvável apontou o caminho

Manafá, Wendell e Fábio Cardoso. Antes do jogo, não seria fácil adivinhar quem construiu o golo que valeu três pontos ao FC Porto. Um trio improvável composto por jogadores que começaram a época no banco ou nem isso, no caso de Manafá, que regressou hoje à titularidade, quase 16 meses depois. Fábio Cardoso fez o seu terceiro golo ao serviço do FC Porto – todos foram esta época – o segundo na Liga. Um prémio merecido a premiar o trabalho de um dos jogadores mais abnegados do plantel portista.

--

OUTROS DESTAQUES:

Manafá

Bem-vindo seja, caro Wilson Miguéis Manafá Jancó! Quase 16 meses depois, o lateral voltou a ser titular pelo FC Porto. A última vez que entrou de início num jogo da Liga, foi precisamente frente ao Portimonense, a 3 de dezembro de 2021. Esta noite, Manafá teve alguns desacertos pontuais, mas também algumas arrancadas e recuperações a fazerem valer a sua velocidade. Esteve inclusivamente no lance do golo portista.

Pepê e Otávio

A qualidade técnica, disponibilidade para o trabalho e versatilidade com que se adaptam aos diferentes papéis em campo fazem deles duas extraordinárias mais-valias em qualquer onze portista. Mas isso já não é novidade para ninguém. Mesmo sem serem decisivos num lance em particular, a sua presença deixa o FC Porto mais perto de vencer. Com dois artistas em campo, tudo fica mais fácil.

--

Nakamura

O guarda-redes japonês foi retardando o golo portista, com uma intervenção atrás de outra. Só nada pôde fazer quando Fábio Cardoso lhe apareceu à frente pronto a desviar um cruzamento de Wendell. Na segunda parte, mesmo quando a equipa ficou reduzida a dez, segurou nas mãos a possibilidade de o Portimonense manter viva as suas aspirações de pelo menos levar um ponto do Dragão.