Sérgio Conceição deixou pelo menos duas novidades na conferência de imprensa de antevisão para o jogo frente ao Vilar de Perdizes, esta sexta-feira, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O técnico portista revelou que Iván Jaime está com dificuldades físicas, apesar de não constar do último boletim médico dos dragões, e salientou que ainda nem sequer viu esta semana o lateral mexicano Jorge Sánchez, que por esse motivo deverá ficar fora da convocatória para o jogo.

«Novidades para amanhã? Aqueles jogadores que estiveram mais tempo a preparar este jogo são aqueles que vão jogar. Temos jogadores que chegaram ontem das seleções e o caso do Jorge Sánchez, que deve chegar hoje. Fica mais difícil para esses jogadores, porque somos rigorosos na preparação do jogo [...] O Jorge Sánchez ainda não vi e provavelmente vai ficar fora da convocatória por causa disso. O Francisco é diferente, porque chegou há dois dias», começou por dizer Conceição na conferência de imprensa ao início da tarde, no Olival, revelando alguns jogadores indisponíveis, entre os quais o espanhol Iván Jaime: «O Eustáquio veio da seleção magoado, o Iván Jaime está com problemas físicos, o Zaidu e o Pepe estão lesionados.»

Sobre os jovens laterais Martim Fernandes e João Mendes, que trabalharam com o plantel principal, Conceição deixou ainda uma garantia: «Todos os jogadores profissionais do clube, tanto da equipa principal como da B, podem ter a sua oportunidade.»

O FC Porto defronta o Vilar de Perdizes, em Chaves, esta sexta-feira, às 20h45. Pode acompanhar o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal AO MINUTO no Maisfutebol.