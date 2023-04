O FC Porto defronta o Benfica esta sexta-feira na Luz e em caso de derrota pode perder o segundo lugar para o Sp. Braga, que no domingo recebe o Estoril.

Sérgio Conceição desvalorizou este cenário e as contas sobre o segundo lugar, que vale apuramento direto para a próxima edição da Liga dos Campeões, tendo neste momento vantagem de dois e sete pontos, respetivamente, sobre Sp. Braga e Sporting.

«Se caminhamos e estivermos constantemente a olhar para trás, corremos o risco de bater em alguém ou de tropeçarmos. É importante percebermos a qualidade do Sp. Braga, que tem sido muito regular, e do Sporting, que tem vindo a fazer uma segunda volta fantástica, excetuando o jogo de ontem. Mas nós, FC Porto, temos de olhar para a frente. Perceber quem está atrás, mas olhar para a frente, senão corremos o risco de tropeçar», afirmou o técnico dos dragões na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde no Olival.

O Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da Liga, disputa-se esta sexta-feira a partir das 18 horas. Siga o clássico no Maisfutebol AO MINUTO.