Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da derrota em casa diante do Marítimo, em jogo da terceira jornada da Liga:

[Sobre o jogo]

- Como toda a gente viu, perdemos por culpa própria. Por falta de eficácia defensiva, sofremos três golos em casa, isso não é normal. Depois também falta d eficácia ofensiva, no ataque também tivemos muitas ocasiões, ainda não vi se naquele lance a bola entrou ou não. Temos de perceber que temos de estar sempre desconfiados do momento do adversário. Essa competitividade de representar o FC Porto significa que temos esse estado de espírito. Se não for assim, acontecem coisas como esta.

[Como explica a falta de eficácia?]

- Parte de alguma passividade que nós tivemos. Passividade com bola. Tivemos posse de bola, mas não criámos grandes ocasiões para finalizar. Sei que é difícil defrontar uma equipa com um bloco baixo, baixíssimo. Os jogadores quiseram, por vezes de forma precipitada, mas não conseguimos. Temos de olhar para este jogo que nos faz aprender, estar alerta e desconfiados. Entrar com a camisola ado FC Porto não chega para se ganhar jogos, é preciso mais.

[Paragem vai ser positiva ou preferia jogar já a seguir para levantar a cabeça?]

- É porque merecemos. Não temos de levantar a cabeça, temos de baixar e perceber o que ocorreu mal. Fizemos isso nos últimos anos e fomos felizes. Quem não o fizer desta forma tem a porta aberta para sair e deixar esta casa.