Declarações do treinador adjunto do Marítimo, Professor Neca, na flash interview da SportTV1, após a vitória frente ao FC Porto, por 3-2, em jogo da terceira jornada da Liga:

[Méritos do Marítimo] «É história, o Marítimo fez história com toda a justiça. Nunca tinha acontecido. Num relvado de excelência, assistimos a um jogo muito bem disputado, fomos uma equipa coletiva, solidário. Taticamente fomos perfeitos. Foi por aí que ganhámos com toda a justiça.

[Contra-ataque] É na estratégia que as equipas menos dotadas podem ganhar às grandes equipas, a diferença orçamental é abissal. Procurámos sempre estar organizados. Estrategicamente fomos perfeitos, mas aceitando sempre o desafio de contra-atacar sempre o FC Porto, foi isso que aconteceu. E há que ressalvar que fizemos golos muito bonitos. Um sentido coletivo perfeito e um sentido tático sem qualquer reparo. Os jogadores mereciam isto.

[Polémica do antijogo motivou equipa?] Rigorosamente nada, o nosso caminho é o do trabalho. Não valorizaram os nossos golos na semana passada. Hoje voltámos a marcar grandes golos. Vamos valorizar o futebol, é isso que queremos. As equipas com orçamentos mais pequenos são capazes de fazerem coisas como fizemos hoje. Parabéns aos jogadores.