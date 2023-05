Sérgio Conceição bateu na última jornada o recorde de jogos ao serviço do FC Porto, com 323, batendo o registo de José Maria Pedroto, e na conferência de imprensa comentou esse feito.

«Trocava esse recorde pela vitória no campeonato. Estou cá há seis anos, os jogos vão-se somando. Fico muito honrado, mas não me traz felicidade nenhuma mais do que isso», começou por dizer o técnico portista, acrescentando: «O que me interessa é ganhar amanhã e ganhar títulos. Sou um bocadinho obcecado com isso. Espero ganhar amanhã para que na próxima jornada possamos ir a Famalicão e dar uma boa resposta também. Com o Vitória depois em casa também. E na final da Taça esperemos ganhar mais um título.»

O FC Porto defronta o Casa Pia este domingo no Estádio do Dragão, a partir das 20h30, em jogo da 32.ª jornada da Liga. Pode acompanhar tudo aqui AO MINUTO.