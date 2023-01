Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Vitória, em Guimarães, no jogo da 17.ª jornada da Liga:

«É um jogo historicamente difícil para todas as equipas que aqui vêm. O Vitória tem equipas competitivas, os adeptos são fervorosos e muito apaixonados pelo seu clube; depois, temos de ser um bocadinho mais eficazes e definirmos melhor. Se tivéssemos feito o segundo golo, aí, acabava com o jogo. Numa bola parada podíamos ter tido algum dissabor, embora o Vitória não tenha feito um remate enquadrado, teve uma ou outra aproximação. Valeu pelo espírito, pela atitude. Estes jogos ganham-se desta forma, às vezes não com a nota artística que queremos.»

«Houve momentos em que chegávamos na largura com alguma facilidade, mas depois éramos algo previsíveis a explorar as costas da linha defensiva. Faltou-nos essa capacidade para criar mais algum desconforto ao Vitória. Faltou-nos movimentos de aproximação ao portador da bola, em apoio umas vezes, outras em profundidade. Continuámos competentes em termos defensivos, fizemos um excelente golo pelo João Mário e tivemos ocasiões para fazer mais um, pelo menos.»

[Irritação no fim da primeira parte com Toni Martínez, que o fez mandar aquecer Pepê] «Tem que ver com pormenores que me saltam à vista. São coisas que acontecem no jogo, é o momento. Ainda bem que o árbitro não pensou que era para ele, senão testava sujeito a levar um cartão amarelo.»

[Sobre a Taça da Liga] «Se jogarmos a pensar que a Taça da Liga é tão importante como os outros troféus, não tenho dúvida que podemos chegar à final e ganhar. Depende da forma como olhamos para a competição. Naquilo que são os objetivos da época está incluída a Taça da Liga.»