O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, abordou as palavras de Pepe, nas quais o central afirmou que gostava de ter sido orientado pelo técnico mais cedo na carreira.

«O que me saltou à vista foi isso, essa expressão curiosa que me deixou feliz, de que gostava de ter sido treinado por mim no auge da sua carreira, com 28 anos», disse o técnico, em conferência de imprensa.

«É dar moral bem grande. Ganhou três Ligas dos Campeões, esteve no Real Madrid com os melhores do mundo, é um elogio incrível. Que grande moral, de um jogador com três Ligas dos Campeões», acrescentou.

em atualização