Sérgio Conceição falou esta sexta-feira de Taremi, que soma apenas três jogos na Liga, depois de na época passada ter sido o melhor marcador. Será que o avançado iraniano está a atravessar uma crise de confiança?

«Eu não gosto de falar de jogadores a nível individual, gosto de falar deles dentro de um coletivo e é assim que o vou fazer. Falou do melhor marcador da época passada, de um dos melhores marcadores da história do FC Porto, que veio do Rio Ave e tem tido um percurso fantástico no nosso clube», começou por responder Conceição.

«As pessoas olham para os atacantes do ponto de vista dos golos ou das assistência. Não é assim. Repito: não é assim. Só um exemplo, vejam a origem do nosso golo em Barcelona. É o Taremi que está a pressionar na recuperação da bola na nossa área e é o Taremi que na área contrária remata, não conseguiu marcar e permite que a bola chegue ao Pepê, que fez golo.»

O treinador do FC Porto falou com grande ênfase, não deixando dúvidas sobre o facto de considerar que Taremi está a fazer uma grande época. Apesar da maior parte das pessoas considerarem que não.

«Por isso estou muito contente com o Taremi, que tem sido um jogador fantástico, e dou-vos uma novidade: amanhã o Taremi joga. Joga porque, sempre que ele trabalhar da forma como eu quero para a equipa, o que não tem a ver só com o que faz com bola, tem também a vez com o que ele faz sem bola, para mim ele joga», acrescentou.

«Basta recordar que ele, juntamente com o Varela, foi o jogador que mais correu em Barcelona. Correu mais e correu bem, porque a pressão que fizemos foi muito boa. Por isso, repito, estou muito satisfeito com o Taremi.»