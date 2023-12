Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Sporting em Alvalade por 2-0:

[Tem tido dificuldades em constituir a defesa ao longo da época. É imperativo contratar em janeiro?]

«Será uma conversa que irei ter com a direção. Mas neste momento nem penso nisso. Confiança total no Pepe, no Zé Pedro, no Fábio Cardoso e no David Carmo, que ficou em casa. Mas vamos ver o que é e o que não é possível.»