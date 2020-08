Podia ter sido um acaso, mas não deve ser o caso.

À mesma hora que Jorge Jesus era apresentado como treinador do Benfica, Sérgio Conceição voltou a fazer uma publicação no Twitter, algo que não fazia… desde 14 de maio.

O treinador portista publicou um vídeo com o que considera ser o resumo da última época, que define como «a temporada de todos os portistas».

Apesar disso, nesse «todos» não cabe o nome de Shoya Nakajima, o único jogador do plantel cujo nome não aparece no vídeo que é acompanhado com a música da saga da Guerra das Estrelas.

Ora veja: