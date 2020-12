O FC Porto joga esta quarta-feira na Grécia, frente ao Olympiakos, já apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas sem pensar em facilitismos.

Essa foi a garantia de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão à partida. O técnico portista afirmou que vai preparar a equipa para conquistar os três pontos, até porque o plantel azul e branco «nem a feijões» gosta de perder.

«Não tenho essa necessidade [de gerir consoante os minutos de cada jogador]. Tenho de olhar para o jogo e perceber quem está fisicamente, emocionalmente e taticamente pronto para me dar garantias. Independentemente do nome ou dos minutos. Naturalmente há jogadores com fadiga, outros com a cartões, e temos de estar atentos a isso tudo», disse, aos jornalistas.

«É um jogo importante. Quando o árbitro apita não pensamos se estamos apurados, nem pensamos nos milhões ou nos tostões. Nem a feijões gostamos de perder. Pensamos no historial do FC Porto na Champions e nos pontos que podemos dar a Portugal. Vamos à Grécia para fazer o melhor.»

[Em atualização]