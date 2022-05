O ex-futebolista e treinador Augusto Inácio afirmou esta sexta-feira que Sérgio Conceição tem sido o «melhor jogador» do FC Porto e mostrou-se reticente em relação ao futuro dos azuis e brancos caso o atual técnico saia.

«O Sérgio tem sido o melhor “jogador” do FC Porto. No futuro, não estou a ver o FC Porto sem Sérgio Conceição. Sei qual vai ser o futuro do Sérgio Conceição, agora o futuro do FC Porto sem o Sérgio Conceição já não sei», disse Inácio, à margem do jantar que assinalou os 35 anos da conquista do FC Porto na Taça dos Campeões Europeus, em Viena, Áustria.

O jantar, que se realizou no Centro Luso-Venezuelano, contou com cerca de 800 adeptos portistas e a presença de 13 campeões europeus de 1987, entre os quais Fernando Gomes, Juary, João Pinto, Jaime Magalhães e Augusto Inácio. Em paralelo, também serviu para celebrar os 40 anos da presidência de Pinto da Costa.

Sobre a conquista de 1987, com uma vitória por 2-1 sobre o Bayern Munique, o ex-lateral recordou o jogo «épico».

«Foi uma jornada marcante para todos nós, para o clube e o futebol português. Em 1984, tínhamos perdido a final da Taça das Taças, mas a equipa já estava preparada para fazer figura na Europa. Aquele jogo foi épico, depois de estarmos a perder por 1-0 contra o grande favorito Bayern. Os adeptos no caminho para o estádio levantavam as mãos a dizer que íamos ser goleados. Já passaram 35 anos e parece que foi ontem. Foi um momento de felicidade para todos nós», lembrou.

Frasco também esteve presente e comentou a conquista. «Aconteceu uma coisa que só acontece em sonhos e esse sonho concretizou-se e, naturalmente, foi uma felicidade muito grande, um orgulho enorme representar este clube numa final, que marcou a história do FC Porto», disse o antigo médio, à margem do evento.