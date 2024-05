Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Sp. Braga:

«O que falhou na época? Não é tempo de balanços, vamos fazê-lo daqui a uma semana. Falhámos em algumas situações e falhámos todos. No clube não se pode só olhar para os jogadores e para a imaturidade dos jogadores e não é o momento de o fazer.

[Pinto da Costa não vai estar no banco no Jamor] Não tem de ser um fator motivacional para nós, da mesma forma que se não estiver não vai mudar nada. A motivação é natural, a de representar um grande clube e uma final.

[o que leva deste jogo para a final da Taça?] Os jogos são todos diferentes, mas o que levo daqui são algumas situações, que fazem do plano do jogo e os jogadores vão tentando cumprir com o máximo de dedicação. É uma final, como era hoje com o Sp. Braga. Não levo mais nada do que os três pontos e o terceiro lugar. O adversário é diferente e a preparação é diferente.»