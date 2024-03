Há um novo capítulo na novela entre Sérgio Conceição e Manuel Barroso, autarca de Cartaya. Em declarações à TVI, o edil volta a acusar o técnico de o ter empurrado dentro do túnel, após o final do jogo de sub-9, em Espanha.

«No caminho do túnel para os balneários, ele começou-me a empurrar, não só a mim, mas também à Guarda Civil e a outros técnicos do município de Cartaya, sendo que o ambiente ficou um pouco desagradável», começa por afirmar Manuel Barroso.

«A dupla da Guarda Civil que aqui se encontrava ficou pressionada, tivemos de pedir apoio policial e mais de 20 agentes surgiram, já que vários membros da comitiva do FC Porto saíram em defesa do treinador», refere o autarca.

No entanto, Manuel Barroso traz para a mesa um novo dado e afirma que uma das funcionárias, no estádio, lhe comunicou que tanto Sérgio Conceição, como o filho, Moisés, estiveram o jogo todo a insultar o árbitro, antes de o «tentarem agredir», já no relvado.

«Uma das funcionárias comunicou-me que estas duas pessoas, que estiveram entre o público durante todo o jogo a insultar o árbitro, saltaram para o relvado e foram em direção ao juiz, com a intenção de o agredir. Isso só não aconteceu porque eu intervi e disse-lhes para saírem do campo. Toquei no filho do Sérgio, que me diz que não sabia com quem estava a falar», conclui o autarca.