O treinador do FC Porto Sérgio Conceição envolveu-se num incidente com um árbitro e um autarca de Cartaya, na província de Huelva (Espanha), onde o técnico assistiu à final de um torneio de benjamins, na qual participou o filho José.

Nas imagens recolhidas pela TVI/CNN Portugal, é possível ver o treinador portista e o filho Moisés a entrarem no relvado, já depois da partida da Gañafote Cup, que opôs os benjamins do FC Porto aos do Sevilha.

Conceição dirigiu-se ao árbitro, tocou levemente na cara deste e foi aí que interveio o autarca de Cartaya. Manuel Barroso entrou num bate-boca com o treinador do FC Porto e com Moisés Conceição. O político espanhol empurrou diversas vezes o filho do técnico em direção ao túnel de acesso aos balneários.

Algumas pessoas, de seguida, aproximaram-se para tentar serenar os ânimos.

Ao longo do dia, à Rádio Huelva, o autarca de Cartaya garantiu que foi ele o agredido. «Quando cheguei ao estádio, disseram-me que houve um tumulto nas bancadas e que havia dois portugueses que estavam a insultar o árbitro e tentaram saltar para o campo. Quando o árbitro apitou para o final, corri para proteger o árbitro. Naquele momento, uma daquelas pessoas deu uma bofetada na cara do árbitro. Eu tentei servir de escudo e repreendi-os pelo seu comportamento», contou o autarca em declarações à Rádio Huelva.

«Então, eles, com uma atitude arrogante, disseram que não sabia com quem estava a falar. Eu identifiquei-me como presidente de Cartaya e censurei-os pelo que fizeram. Insultam-me, empurram-me, apertaram-me o pescoço e ameaçam matar-me. Vários outros adeptos portistas juntaram-se à altercação, bem como adeptos do Sporting [também participou no torneio], o que levou à intervenção da Polícia e da Guardia Civil», contou ainda.

O autarca só mais tarde soube que se tratava do treinador do FC Porto. «Mais tarde descobri que ele era o treinador da equipa principal do FC Porto, o que é ainda mais lamentável. Fiquei muito desiludido, porque por causa deste homem foi dada uma imagem triste aos mais pequenos, alguns dos quais deixaram o campo a chorar».

Fonte próxima do treinador do FC Porto desmentiu, ao Maisfutebol, qualquer agressão e acusou Manuel Barroso de dar uma palmada no peito a Moisés Conceição, o que motivou a reação do técnico.

«O Sérgio não nega que reagiu como pai ao ver o filho a ser empurrado e agredido, mas mais nada do que isso», assegurou também o advogado de Conceição à TVI/CNN Portugal.

O técnico portista, refira-se, avançou mesmo com uma queixa-crime contra o autarca, além de uma queixa por denúncia caluniosa.

A SAD do FC Porto, entretanto, defendeu o treinador e, em comunicado publicado no site oficial, garantiu que «é mentira que tenha estado envolvido em incidentes graves».

«A SAD do FC Porto acompanhará todas as queixas judiciais que Sérgio Conceição mover na sequência da tentativa de assassinato de caráter que está a sofrer», lê-se na nota dos dragões.