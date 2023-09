Marko Grujic, jogador do FC Porto, foi dispensado da convocatória da seleção da Sérvia devido a lesão.

O médio de 27 anos tornou-se no mais recente «cliente» do boletim médico dos dragões na véspera do jogo com o Arouca, devido a uma contusão no glúteo direito.

Nesse sentido, não estará disponível para os jogos da Sérvia frente a Hungria e Lituânia, da fase de apuramento para o Euro 2024.