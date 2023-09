O FC Porto protestou o jogo com o Arouca, após o empate desta noite (1-1) no Estádio do Dragão.

De acordo com o comunicado apresentado pelos dragões, na base da queixa está o facto de o árbitro Miguel Nogueira não ter cumprido o protocolo do VAR, na sequência de ter revertido um penálti sobre Navarro em cima do minuto 90.

Sem acesso às imagens da Cidade do Futebol, o árbitro internacional resolveu alterar a decisão e não marcar penálti após ter conversado ao telemóvel com o VAR, uma vez que não estava a conseguir ver as imagens no relvado.

Nesse sentido, o FC Porto anunciou que apresentou um protesto tendo em vista a anulação do jogo.

Comunicado do FC Porto:

«O FC Porto apresentou um protesto aos delegados da Liga tendo em vista a anulação do jogo com o Arouca.

Esta medida tem como fundamento a atuação do árbitro no momento da reversão, na sequência de uma chamada telefónica e sem acesso às imagens do lance, do penálti assinalado pelo árbitro de campo por falta sobre Mehdi Taremi.

A ação de Miguel Nogueira constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro.»