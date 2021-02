Após expulsar Luis Díaz, e perante a revolta do banco do FC Porto, o árbitro Luís Godinho dirigiu-se a Sérgio Conceição para explicar por que razão tinha mostrado o cartão vermelho direto ao colombiano. Nas imagens consegue ouvir-se parte do diálogo entre as várias pessoas que se juntam à volta do árbitro.

Desta forma, tudo começa com Sérgio Conceição a dizer na direção do árbitro: «O que é que foi isto? O que é foi isto, Luís? Ele remata à baliza». O árbitro corre então na direção do treinador do FC Porto e ouve-se a voz de Luís Gonçalves, delegado portista no banco, dizer: «Ó Luís, é de mais, pá. Já chega.»

Logo a seguir alguém, que não percebe quem, atira um «ele remata à baliza». O árbitro pede calma e dirige-se a Sérgio Conceição. O início da conversa é imperceptível, mas o treinador atira: «É normal, ele chuta à baliza». Logo a seguir Luís Godinho contrapõe: «O pé parte. A questão é que ele parte o pé.».