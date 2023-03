O FC Porto concluiu a preparação do jogo com o Sporting de Braga com mais um treino, este sábado, onde ainda não marcaram presença Pepe, João Marcelo e João Mário, todos em tratamento às respetivas lesões.

Por outro lado, Sérgio Conceição recebeu uma boa notícia, já que o guarda-redes Francisco Meixedo deixou o boletim clínico e está apto.

Os dragões visitam os minhotos este domingo, a partir das 18h00, num jogo da 25.ª jornada que poderá seguir ao minuto no Maisfutebol.

Tal como tem acontecido nas últimas semanas, Conceição não fez a antevisão à partida.