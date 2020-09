Conhecido pelo seu trompete, que ecoava nas bancadas desde os tempos do Estádio das Antas, Lourenço esteve esta noite no Dragão em representação de muitos portistas que não podem marcar presença.

Esta noite, na estreia na Liga, ele foi o adepto escolhido para entrar com a equipa do FC Porto no relvado e assistir ao jogo frente ao Sp. Braga.

Lourenço veio acompanhado pelos seu trompete e aproveitou para tocar antes do início da partida, dando alguma animação ao estádio, numa altura em que se faz sentir ausência da massa associativa.

Uma oportunidade de ouro, que muitos adeptos azuis e brancos gostariam de ter.