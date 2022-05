O FC Porto vai agir judicialmente contra o presidente do Sporting, Frederico Varandas.



«Face às declarações falsas e insultuosas proferidas ontem numa cerimónia pública, o Conselho de Administração da FC Porto - Futebol SAD e o seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, tomaram a decisão de agir judicialmente contra o presidente do Sporting Clube de Portugal. É à Justiça que compete avaliar ações graves - e reiteradas - de pura piromania mediática», lê-se no comunicado divulgado pelos dragões no seu site oficial.



A decisão do clube portista surge depois de Frederico Varandas ter acusado o hómologo portista de ser «um corruptor ativo», entre outras acusações feitas durante uma intervenção na visita a Carregal do Sal.