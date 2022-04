Os médios Stephen Eustáquio e Marko Grujic visitaram na tarde desta terça-feira a Unidade da Mulher e Criança do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

No Dia Mundial da Saúde, os jogadores portistas conviveram com as crianças hospitalizadas e até pegaram em alguns bebés ao colo, tendo ainda confraternizado com as famílias e equipas médicas.

Veja, na galeria associada, os registos do momento.