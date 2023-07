O FC Porto anunciou esta sexta-feira que já esgotaram os bilhetes que foram disponibilizados para a Supertaça, diante do Benfica.

Recorde-se que os dragões iniciaram a venda de ingressos aos detentores de lugares anuais na quinta-feira, ou seja, os bilhetes foram vendidos no espaço de 24 horas.

O encontro entre FC Porto e encarnados marca o arranque oficial da época para as duas equipas e está agendado para o próximo dia 9 de agosto, às 20h30, em Aveiro.

Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, voltam a encontrar-se na Supertaça, três anos depois do triunfo do FC Porto por 2-0, na final relativa à temporada 2020/21, que se realizou no mesmo palco.