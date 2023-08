Sérgio Conceição vai ter a possibilidade de orientar a equipa do FC Porto a partir do banco, na Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para a próxima quarta-feira (9 de agosto), frente ao Benfica.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar que o FC Porto apresentou ainda no final de julho, depois de conhecido o castigo de um mês que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou ao treinador. Em causa os incidentes no jogo com o Casa Pia, da temporada passada.

Os dragões apresentaram recurso da decisão, mas avançaram logo com a providência cautelar na esperança de ter o técnico na Supertaça, o que agora se confirma.

De recordar que houve situação idêntica do lado do Benfica, com David Neres. Após o jogo de castigo aplicado ao internacional brasileiro, por palavras consideradas ofensivas, proferidas nas comemorações do título, a SAD encarnada apresentou recurso e providência cautelar, conseguindo assim que o jogador estivesse à disposição de Roger Schmidt para a Supertaça.