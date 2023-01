Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma o triunfo frente ao Académico Viseu (3-0), nas meias-finais da Taça da Liga. Declarações na flash interview da SportTV:

«Entrámos bem no jogo, de forma muito forte, o que é demonstrativo do respeito que temos pelo Académico e do que temos feito. Nos primeiros 15 minutos, tivemos três ou quatro ocasiões para marcar mais golos, depois numa ou noutra perda de bola permitimos algumas situações e o Académico ganhou confiança. Quisemos chegar muito rápido à área, em vez de uma circulação mais trabalhada e pensada. O que foi pedido no balneário ao intervalo foi exatamente isso, a par de algumas outras situações, o que fez com que na segunda parte tivemos tido o controlo do jogo e a permitir pouco ao Académico de Viseu.»

As alterações no ataque: «Teve a ver com a estratégia para o jogo. O Danny tinha feito bons jogos no passado recente, o Veron também. Tem a ver com o que queríamos, pensando no jogo e no que poderíamos criar na linha defensiva do Académico, com mais mobilidade, não dando referências e surpreender. Para estar na final, era preciso passar hoje e tenho confiança total na equipa. Fizemos um bom jogo, um jogo sólido.»

O pensamento na final: «Agora é descansar e bem, porque temos menos 24 horas de descanso que o adversário. Se a Liga quer melhorar a Taça da Liga, pode pensar nisso, por exemplo. Não é justo chegarmos a sábado e termos menos descanso que o adversário. Mas as finais jogam-se para se ganhar, o que não aconteceu nas últimas duas comigo. Vamos dar o nosso melhor.»