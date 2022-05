O FC Porto venceu a Taça de Portugal 2021/22 ao bater o Tondela por 3-1, na final do Jamor.

Um penálti de Mehdi Taremi aos 21 minutos e um golo de Vitinha, aos 52, permitiram ao campeão nacional chegar a 2-0, com Neto Borges a marcar aos 73 para os beirões. No entanto, os dragões responderam de imediato, com Taremi a bisar aos 74 minutos e permitir ao FC Porto fazer a dobradinha na temporada.

É a 18.ª vez que o FC Porto conquista o troféu.

