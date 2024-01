O FC Porto vai defrontar o Santa Clara, nos quartos de final da Taça de Portugal, determinou o sorteio realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol.



Quem vencer esta eliminatória vai jogar contra o vencedor do duelo entre Vitória e Gil Vicente.

Resultado do sorteio que definiu o caminho para a final

Jogos dos quartos de final

Jogo 1: Vitória Guimarães-Gil Vicente

Jogo 2: Vizela-Benfica

Jogo 3: Santa Clara-FC Porto

Jogo 4: União Leiria-Sporting

Meias-finais:

Vencedor do Jogo 1 com o Vencedor do Jogo 3

Vencedor do Jogo 4 e Vencedor do Jogo 2