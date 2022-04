Toni Martinez, avançado do FC Porto, em declarações à CNN Portugal, depois de ter marcado o golo da vitória sobre o Sporting (1-0), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal:

[No lance do golo, foi a primeira vez eu tocou na bola?]

- Sim, foi a primeira vez. Estou muito feliz por ter podido ajudar a equipa. Decidiu-se no final e estou muito contente.

[Como foi entrar e decidir e o jogo?]

- A equipa sabia que ia ser um jogo muito disputado frente contra uma grande equipa, eles são uma equipa muito forte. Sabíamos que o jogo podia cair para qualquer lado. Foi isso, jogámos como se a eliminatória estivesse 0-0 e por isso é que fomos felizes. Lutámos até ao último minuto e fizemos um golo no fim.

[O campeonato, está perto, a final da Taça está garantida, grande alegria no balneário?]

- Sim, não podemos esconder a felicidade da equipa porque estamos a fazer um trabalho magnífico desde a primeira semana do campeonato, mas sabemos que falta o mais difícil, temos de ter os pés no chão. Sabemos que vem aí um momento mais bonito, mas temos de lutar até ao fim.