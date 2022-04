O FC Porto venceu novamente o Sporting (1-0) e vai marcar presença na final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, no Jamor. Toni Martínez saiu do banco para decidir o clássico ao minuto 83, a passe de Pepe, a surpresa no onze azul e branco.

O capitão portista foi a jogo, graças a uma providência cautelar apresentada pelos dragões e validada em tempo útil pelo Tribunal Central Administrativo do Sul.

A equipa de Sérgio Conceição tinha garantido um triunfo na primeira mão das meias-finais (1-2) e voltou a demonstrar superioridade frente a um Sporting que atravessará um dos seus piores períodos sob o comando técnico de Ruben Amorim.

A formação leonina averba a segunda derrota consecutiva, após o dérbi frente ao Benfica, e pode ter dito adeus a dois objetivos em menos de uma semana. O treinador do Sporting considera que o campeonato está perdido para o FC Porto e a Taça de Portugal saiu de cena.

Para além dos resultados negativos, o que salta à vista é a incapacidade crescente entre os campeões nacionais perante esse ciclo. A equipa de Alvalade não conseguiu furar as linhas mais recuadas do Benfica e também não encontrou soluções para chegar ao golo perante dragões a jogar com postura ofensiva, sobretudo na etapa complementar. Foi curto, muito curto.

37 minutos para esquecer

Vamos escrever apenas sobre futebol, acreditando que o leitor procurará o resto se tal lhe interessar. Pelo meio de muita polémica, de protestos e quedas constantes no relvado, sobra espaço para alguns parágrafos sobre o jogo jogado.

Assim sendo, podemos saltar diretamente para o minuto 38 do clássico no Estádio do Dragão, momento em que Zaidu – já depois de ter sido alimentado, numa fase em que está a cumprir o Ramadão – aproveitou uma investida de Taremi para surgir com espaço na área e, na cara de Adán, atirar incrivelmente ao lado.

Em relação à primeira parte, foi isto. Apenas e só. O FC Porto surgiu com o capitão Pepe e apostou um 4x1x3x2, com Fábio Vieira nas costas dos avançados, enquanto o Sporting apresentou Matheus Reis e Ugarte nos lugares de Nuno Santos e Palhinha, com o desenho tradicional.

Os dragões jogaram pouco na etapa inicial, os leões fizeram o mesmo. Foi mau de mais para justificar análises detalhadas. Tudo melhorou na etapa complementar, felizmente.

O Sporting, que vinha com uma desvantagem da primeira mão (2-1), precisava de marcar dois golos no recinto portista para seguir em frente. E Matheus Nunes teve uma oportunidade soberana para inaugurar a contagem ao minuto 50, mas perdeu o duelo com Marchesín, que regressou à baliza azul e branca e fez uma intervenção decisiva.

Superioridade total do FC Porto

Por essa altura, porém, a equipa de Sérgio Conceição já estava a ganhar claro ascendente sobre o adversário e nem a primeira alteração de Ruben Amorim – trocou Luís Neto por Ricardo Esgaio ao minuto 56 – produziu efeitos relevantes.

O FC Porto subiu linhas e montou o certo à baliza de Adán. O guarda-redes espanhol foi rebatendo as sucessivas tentativas de Fábio Vieira e Vitinha, numa fase de jogo em que a meia distância era o prato principal dos dragões.

Com dificuldades na primeira fase de construção, o Sporting fazia pouco mais do que tentar segurar o nulo, demasiado curto para as suas aspirações. Vindo de uma derrota no clássico com o Benfica, os próprios jogadores leoninos demonstravam pouca capacidade para alterar o rumo do encontro, passando uma imagem de falta de ambição, pouco condizente e nada habitual no clube.

Depois de tanta conversa, de tanta comunicação negativa em torno deste clássico, sobrou uma hora de bom futebol do FC Porto, que foi claramente superior ao Sporting nestas meias-finais da Taça de Portugal.

Toni Martínez saiu do banco para materializar esse ascendente e confirmar a presença azul e branca no Estádio Nacional, no Jamor. O golo do avançado espanhol (83m), servido por Pepe, começou por ser anulado por fora de jogo, mas a decisão foi revertida com recurso ao VAR.

O final do encontro voltou a ter mais confusão que futebol e fica apenas a nota para uma entrada violenta de Pedro Porro sobre Galeno, totalmente desnecessária, confirmando o pleno desnorte do Sporting neste clássico.