O FC Porto vai à final da Taça de Portugal depois de vencer, na segunda mão das meias-finais, o Sporting por 1-0.

Os dragões traziam uma vantagem de 2-1 de Alvalade e ao minuto 83 resolverem a eliminatória.

Toni Martinez marcou o único golo do jogo e selou a passagem do FC Porto à final do Jamor, dia 22 de maio., frente ao Tondela.

