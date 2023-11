Taremi já manteve o hábito de continuar a marcar, num jogo em que o Irão vai vencendo no terreno do Uzbequistão, quando a partida já está na segunda parte.

Depois do lateral Razaeian ter aberto o marcador aos 14 minutos, o avançado do FC Porto fez o 2-0 aos 38 minutos, após uma recuperação de bola de Ghoddos. No entanto, o Uzbequistão já reduziu, por Uronov, aos 52 minutos.

O Irão procura a segunda vitória em dois jogos, no Grupo E da segunda fase de apuramento asiático para o Mundial 2026, tendo pela frente a outra equipa que também venceu na primeira jornada.