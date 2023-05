O FC Porto prosseguiu esta quinta-feira os trabalhos de preparação com vista ao jogo com o V. Guimarães, a contar para a última jornada da Liga.

João Mário continua a ser o único jogador aos cuidados do departamento médico dos azuis e brancos.

O FC Porto chega à última jornada da liga a dois pontos do Benfica. Nesta sexta-feira, Sérgio Conceição faz (às 12h00) a antevisão ao duelo com os vimaranenses, agendado para sábado no Dragão às 18h00, a mesma hora em que os encarnados entram em campo na receção ao Santa Clara.