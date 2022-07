A sessão dupla de treinos do FC Porto, que se encontra em estágio no Algarve, teve um contratempo nesta quarta-feira.

Depois dos trabalhos de manhã, que decorreram debaixo de uma nuvem de fumo devido aos fogos na região, o treino da tarde foi «substituído por uma sessão de vídeo face à qualidade do ar proveniente dos incêndios», informaram os campeões nacionais.

O FC Porto volta a trabalhar esta quinta-feira no sul do país, naquele que será o último dia do estágio. O regresso está agendado para o final da tarde.