A sessão de treino do FC Porto, nesta quarta-feira de manhã, decorre debaixo de algum fumo proveniente do incêndio que deflagrou em Faro, na última madrugada.



Na imagem divulgada pelos dragões nas redes sociais, ainda antes do apronto, é possível ver algum fumo do incêndio que começu em Faro, a cerca de dez quilómetros do sítio onde a equipa está a preparar a nova época.



De acordo com a CNN Portugal, às 08:54, o incêndio mobilizava 202 operacionais, com o apoio de 80 veículos e um meio aéreo.227 operacionais.