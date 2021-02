Nanu teve de abandonar o relvado do Jamor de ambulância após um choque violentíssimo de Kritsyuk. O lateral do FC Porto foi à área disputar um lance com o guarda-redes do Belenenses, mas acabou atingido pelo cotovelo do russo. O lance gerou muita preocupação entre os elementos das duas equipas.

BELENENSES-FC PORTO AO MINUTO