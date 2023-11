A agência de Fábio Silva executou a SAD do FC Porto por dívidas ao atleta.

Segundo é possível consultar na plafatorma Citius, a Soccer Talents interpôs esta semana duas ações no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, reclamando em cada um valor de 201.808,22 euros.

As ações judiciais deram entrada no dia 7 e no dia 9 deste mês de novembro.

Em causa estará a falta de pagamento de valores relativos ao prémio de assinatura do avançado, aquando da sua renovação de contrato em 2019, numa altura em que ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 125 milhões.

Fábio Silva foi entretanto transferido em 2020 para o Wolverhampton a troco de 40 milhões de euros, num negócio intermediado por Jorge Mendes.

O avançado de 21 anos representa o clube da Premier League, depois de na última época ter estado emprestado a Anderlecht e PSV.