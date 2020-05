Federação e Liga informaram nesta sexta-feira que a vistoria aos estádios de nível 2 e 3 terminou e que aguardam, então, o relatório descritivo da empresa especializada para poder haver um plano final para o campeonato e também Taça de Portugal.

Tal como o Maisfutebol escreveu, a Direção Geral da Saúde irá pronunciar-se sobre o tema na próxima semana. Ainda assim, há várias situações já definidas. O Belenenses formalizou nesta sexta-feira a mudança para a Cidade do Futebol e o Santa Clara já tinha anunciado que também ia usar o local para jogar.

O Rio Ave colocou a possibilidade de jogar no Estádio do Dragão, um recinto no qual o Benfica prefere não jogar. Os encarnados têm defendido também que o FC Porto não deve visitar a Luz.

No mesmo comunicado, FPF e Liga garantem que já «definiram a estratégia e o plano de comunicação exigidos pelo parecer técnico da Direção Geral da Saúde».