O presidente do Belenenses SAD já tinha antecipado a mudança, mas agora surge a formalização: a equipa orientada por Petit vai ter a Cidade do Futebol como «casa emprestada» para o que falta disputar na Liga 2019/20.

Na retoma da I Liga, os 5 jogos do Belenenses SAD como visitado terão lugar na Cidade do Futebol. O Belenenses SAD pediu formalmente à FPF que os seus jogos na qualidade de visitado se realizassem na Cidade do Futebol e a FPF acedeu a este pedido», refere a nota oficial dos azuis.

Esta mudança é justificada com a «recomendação da Direção Geral da Saúde, de concentração dos jogos no menor número possível de estádios», e as «excelentes condições» da Cidade do Futebol, com estrito respeito pelas regras de prudência ditadas pelos tempos que estamos a viver».