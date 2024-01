Vão ser disponibilizados, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mais de um milhão de euros aos clubes devido ao aumento de preços dos seguros, informou a agência Lusa.

A medida aprovada em outubro de 2023, consiste em distribuir este valor pelas 22 associações distritais de futebol do país, devido à dificuldade que os clubes não profissionais têm sentido com o aumento de valores dos seguros desportivos.

As associações distritais vão dividir as verbas de acordo com o número de federados que cada clube tenha, entre os sub-7 e os sub-19.