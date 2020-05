A Federação Portuguesa de Futebol, em reunião da direção realizada esta quinta-feira, aprovou o fim do prolongamento na Supertaça Cândido de Oliveira. Se houver um empate no fim dos 90 minutos, a decisão avança imediatamente, desta forma, para as grandes penalidades.

A decisão da direção da Federação procura preservar os jogadores. isto porque a Supertaça Cândido de Oliveira é uma competição de início de época, numa altura em que os atletas ainda não atingiram bons índices físicos, pelo que o prolongamento significava um esforço violento para os jogadores.