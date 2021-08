Muhammed Gumuskaya apontou um grande golo na Liga Europa pelo Fenerbahçe, mas foi mais notícia o que sucedeu no festejo do que o pontapoé traiçoeiro que enganou o guarda-redes do HJK.

Ora, depois do golo, Muhammed Gumuskaya quis fazer o que muitos jogadores já fizeram: beijar o símbolo do clube. O problema é que os novos equipamentos da marca não contemplam o emblema e, assim, o jogador do Fenerbahçe procurou e procurou e... nada.