Fernando Pimenta conquistou a medalha de prata em K1 1000 nos Europeus Multidesportos em Munique.

O canoísta português ficou atrás de Balint Kopasz, da Hungria, que há duas semanas se sagrou campeão mundial, com Pimenta a cinco centésimos.

A frustração de Pimenta foi vísivel apesar da medalha de prata. O húngaro junta assim o título europeu ao Mundial e Olímpico, com o português a ser medalha de bronze nos JO e prata nas outras duas ocasiões.

Recorda a Lusa que Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.