Tal como o Maisfutebol avançou, o novo «cartão azul» deve ser limitado aos escalões inferiores do futebol. A confirmação foi dada pela FIFA em comunicado publicado nas redes sociais.

Numa publicação no X, antigo Twitter, o organismo negou que o novo cartão vá ser utilizado na elite do futebol.

«A FIFA deseja esclarecer que os relatos do chamado «cartão azul» nos níveis de elite do futebol são incorretos e prematuros. Quaisquer testes desse tipo, se implementados, devem limitar-se a testes de forma responsável em níveis inferiores, uma posição que a FIFA pretende reiterar quando este item da agenda for discutido na Assembleia Geral do IFAB em 2 de março.»

De recordar que o IFAB pretende testar o cartão azul, que corresponde a exclusões temporárias por um período de 10 minutos.

