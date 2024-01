A FIFA autorizou o Conselho de Arbitragem, da Federação Portuguesa de Futebol, a avançar com a comunicação, em tempo real nos estádios, das explicações das decisões do árbitro tomadas com recurso ao VAR.

Ou seja, Portugal tem autorização da FIFA para passar uma comunicação do árbitro a explicar as decisões tomadas com recurso ao VAR, através da instalação sonora dos estádios, em tempo real, a partir de agora.

No entanto, ainda não é certo, segundo o Maisfutebol conseguiu saber, quando essa divulgação vai começar, uma vez que há questões técnicas que é preciso garantir primeiro, para que não haja falhas.

De qualquer das formas, a autorização que a FIFA deu foi para Portugal avançar com uma fase de testes, pelo que neste primeiro momento a divulgação das comunicações acontecerá apenas em alguns jogos específicios.

Recorde-se que esta é uma ambição antiga da Federação Portuguesa, que já tinha manifestado há vários meses a vontade de ser pioneira nos jogos domésticos esta temporada.

A nível internacional, a FIFA já divulga as conversas entre os árbitros em algumas competições que organiza, tendo acontecido por exemplo recentemente nos mundiais feminino e de clubes de 2023.