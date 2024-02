O futebol pode estar a preparar-se para mais uma alteração nas regras que pode mudar o jogo por completo: a introdução do cartão azul, que corresponde a exclusões temporárias por um período de dez minutos.

A notícia foi avançada pelo Telegraph e confirmada pelo Maisfutebol. Segundo foi possível saber, o IFAB (International Board) prepara-se para anunciar uma fase de testes para estudar as vantagens do cartão azul no futebol.

A fase de testes vai avançar em dois ou três campeonatos amadores (possivelmente campeonatos do futebol juvenil e ligas não profissionais), ficando naturalmente de fora as ligas profissionais do futebol europeu.

Durante esta fase de testes, serão retiradas conclusões das vantagens e desvantagens da utilização do cartão azul, as quais determinarão se esta ideia pode avançar para uma fase de testes mais séria depois.

Em cima da mesa, recorde-se, está a possibilidade de os árbitros mostrarem um cartão azul, para faltas duras ou antidesportivas, ao qual corresponde uma exclusão temporária do jogador durante dez minutos.