Marcelo Bielsa, Flick e Jurgen Klopp são os finalistas para o prémio The Best referente à categoria de melhor treinador.



«El Loco» conduziu o Leeds à Premier League após 16 anos de ausência, conquistando o título de campeão do Championship.



Por sua vez, Hansi Flick sucedeu a Niko Kovac no comando técnico do Bayern Munique em outubro do ano passado, tendo orientado os bávaros à conquista da Champions, da Bundesliga, da Taça da Alemanha e da Supertaça germânica.



Por último, Jurgen Klopp liderou o Liverpool à conquista da Premier League, título que fugia há três décadas.