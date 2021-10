O sorteio da fase de grupos do Mundial 2022 de futebol vai realizar-se a 1 de abril do próximo ano, confirmou esta quarta-feira a FIFA.

A data em que se fica a conhecer a constituição e o emparelhamento dos grupos na fase final foi anunciada pelo presidente do organismo, Gianni Infantino, e segue-se ao Congresso FIFA, agendado para 31 de março.

Nesta altura, além do Qatar, anfitrião, apenas Alemanha e Dinamarca já têm apuramento garantido. No dia do sorteio, ainda faltarão definir dois participantes, os dos play-off intercontinentais.